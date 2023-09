Michał Probierz nie spodziewał się, że zostanie trenerem kadry. To mówił kilka dni temu, nie wierzył zupełnie

Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Rankiem 20 września 2023 roku stało się jasne, że były szkoleniowiec Cracovii i Jagiellonii Białystok obejmie funkcje trenera kadry narodowej. Sam Probierz kilka dni temu udzielił wywiadu dla portalu "meczyki.pl", w którym nie ukrywał, że nie wierzy w swoją nominację i podał ku temu powody. Tego trzeba posłuchać.

Michał Probierz nie wierzył w to, że zostanie selekcjonerem. Jego słowa odbiły się echem

Probierz w rozmowie z "meczyki.pl" podkreślał, że samo zainteresowanie Cezarego Kuleszy względem jego osoby jest powodem do dużej dumy, jednak wiedział, że nie cieszy się on dużym poparciem kibiców, przez co wątpił, że szef PZPN powierzy mu taką funkcję. Stało się jednak zupełnie inaczej i teraz to były szkoleniowiec Cracovii będzie miał misję doprowadzić Polaków do mistrzostw Europy w Niemczech.

- Cieszę się, że prezes Kulesza wymienia mnie w gronie [kandydatów]. Ale na pewno mnie nie wybierze, opinia publiczna by go zjadła. Jest trend nienawiści wobec mnie. Pierwsze, co by było, to "beznadziejny wybór". - mówił Michał Probierz w rozmowie z portalem "meczyki.pl".