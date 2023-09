Michał Probierz prosto z konferencji prasowej. Ma jasny apel na początek pracy, o wszystkim powiedział

Michał Probierz zabrał głos na konferencji prasowej z okazji powołania go na funkcję trenera reprezentacji Polski. Nowy szkoleniowiec Polaków ma specjalny apel do kibiców i opinii publicznej na początku swojej pracy. Wszystko wyjawił.

Michał Probierz ma specjalny apel na początku pracy. Zwrócił się do kibiców

Probierz poprosił fanów, aby oceniali jego pracę przez pryzmat pracy, którą podejmie z reprezentacją, a nie na samym początku swojej przygody. Zdaje sobie sprawę z tego, że może być odbierany jako postać kontrowersyjna, ale ma swoje cele, które chce zrealizować.

- Mam apel na początku pracy (,..) Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra i moim celem jest to, aby dać możliwość spokojnej pracy, żeby dać możliwość odbudowy tych zawodników. Żeby Ci wszyscy zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdzali na reprezentację i żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby osiągnąć ten cel - awans na mistrzostwa Europy. (...)( Zdaje sobie sprawę, że w wielu wypadkach byłem osobą kontrowersyjną. (...) Chciałbym podziękować prezesowi, zarządowi, jest to dla mnie istotne, że Ci ludzie we mnie wierzą. I tą ocenę mojej osoby, to też chciałbym żeby państwo pamiętali, że ja 20 lat pracowałem na to, żeby to zrobić. Że prawie 500 meczów w Ekstraklasie, że prowadziłem wiele zespołów, wielu zawodników, którzy są dziś w reprezentacji prowadziłem. (...) Dlatego proszę kibiców, aby wstrzymali się i ocenili po tym, co będzie, a nie na początku,gdy ktoś zaczyna pracę. - powiedział nowy selekcjoner reprezentacji Polski.