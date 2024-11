Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ogromna wpadka

Michał Probierz tłumaczy się z kompromitującej wpadki ze Świderskim w meczu Portugalia - Polska. Tak mówił o potwornej wtopie

Polscy piłkarze nie tylko zaliczyli kompromitującą porażkę z Portugalią. W Porto nie zagrało wiele więcej rzeczy. W trakcie meczu na boisku miał zameldować się Karol Świderski, ale okazało się, że… nie był on wpisany do meczowego protokołu. Na gorąco skomentował to selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Jak to skomentował?