Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

Szokujące SMS-y w środku nocy

Michał Probierz zaatakowany o 4:20. Szokujące informacje ujawnili dziennikarze! Wszystko po meczu Polska - Portugalia

Reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 1:3 w Lidze Narodów. To kolejna porażka Biało-czerwonych pod wodzą selekcjonera Michała Probierza. W nocy po meczu miało dojść do skandalicznych scen, które nigdy nie powinny się pojawić. O 4:20 trener miał otrzymać szokujące SMS-y od jednego z dziennikarzy. Aż trudno w to uwierzyć!