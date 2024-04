Michał Probierz zdecyduje się na sensacyjne powołanie na EURO? Będzie oglądał tego piłkarza, szykuje się wielki powrót

Będziemy świadkami bardzo ciekawego powrotu do reprezentacji Polski? Według informacji medialnych, Michał Probierz wyjedzie z Polski, aby oglądać mecz gracza, który odzyskuje wielką dyspozycję i staje się powoli ważnym zawodnikiem swojej drużyny. Czy zawodnik, który do tej pory był pomijany przez selekcjonera wróci do drużyny narodowej? Nie da się ukryć, że byłoby to bardzo ciekawe wzmocnienie!

Michał Probierz wyszukuje wzmocnienia do reprezentacji Polski? Media mówią o możliwości powołania!

Nie da się ukryć, że przed Michałem Probierzem bardzo pracowity okres. Selekcjoner musi znaleźć i wyselekcjonować grupę piłkarzy, która pojedzie na mistrzostwa Europy do Niemiec. O ile zadanie Polaków w grupie będzie bardzo ciężkie, bowiem "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holandią, Francją i z Austriakami. Jeśli drużyna chce wypaść dobrze, Probierz będzie musiał postawić na odpowiednich zawodników i jednym z nich może być zawodnik belgijskiego Club Brugge, Michał Skóraś, który odzyskuje właśnie wielką dyspozycję.

Były gracz Lecha Poznań miał ciężki początek w belgijskim klubie i na samym początku sezonu nie mógł liczyć na grę. Wszystko zmieniło się w rundzie wiosennej. Reprezentant Polski strzelił już bramkę w lidze belgijskiej i błyszczy w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA. Według doniesień Łukasza Wiśniowskiego, piłkarz ma duże szanse na powołanie, a selekcjoner wyruszy w weekend do Belgii, aby przekonać się o umiejętnościach 7-krotnego gracza polskiej kadry w spotkaniu przeciwko Union Saint-Gilloise.

