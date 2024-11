Michał Probierz został zaatakowany w środku nocy! Rozgoryczenie wzięło górę, kibice dali upust emocjom

Kibice wciąż wściekli po blamażu reprezentacji. Nie mieli litości dla reprezentacji i Probierza

Licznik występów reprezentacji Polski w dywizji A Ligi Narodów na jakiś czas się zatrzymał. Biało-czerwoni w fatalnym stylu zakończyli swoje zmagania w grupie 1 i w ostatniej minucie stracili bramkę ze Szkocją na 1:2, co przesądziło o spadku do niższej dywizji. Wielu fanów oraz Jan Tomaszewski, natychmiast domagało się dymisji Michała Probierza, jednak kilkanaście godzin po meczu gruchnęła wieść, że takiego scenariusza raczej nie ma co zakładać. W środku nocy z 19. na 20. listopada pojawił się za to vlog z kadry, podsumowujący ostatni mecz ze Szkocją. Kibice, nie zważając na to, że jest późna pora, od razu zaczęli wylewać swoje żale w sekcji komentarzy, atakując Michała Probierza i jego reprezentację. Niektóre komentarze zostały dodane o 4 i 5 nad ranem.

Jan Tomaszewski rozsmarował polskich piłkarzy! Nokaut jednym zdaniem

Atak na Michała Probierza w środku nocy

Stałym elementem vlogów z kadry na kanale "Łączy nas piłka" są przemowy selekcjonera Probierza po zakończonych spotkaniach. Nie inaczej było i tym razem, ale wściekli fani, u których emocje wciąż najwidoczniej nie opadły, postanowili skwitować postawę trenera w gorzkich słowach.

- "Trzeba umieć przegrywać" - Michał Probierz. Z ostatnich 9 meczów, przegraliśmy 6, 2 remisy, 1 wygrana. Umiemy dobrze przegrywać, lol. - skomentował wypowiedź Probierza jeden z internautów. - Te przemowy motywacyjne już są tak słabe i sztuczne jak nasza reprezentacja. Żal patrzeć od lat. - wypalił kolejny z rozgoryczonych fanów.

Poważne oskarżenia w kierunku Roberta Lewandowskiego po blamażu reprezentacji! Wściekli kibice zaatakowali

- Brzęczka zwolnili po awansie w eliminacjach, a pana Probierza trzymają choć przegrał 2 turnieje. Piłka nożna już dawno straciła swój smak. Smutno że wiara zniknęła, w eliminacjach też odpadniemy. - czytamy dalej pod ostatnim vlogiem.

Probierz wpadł do szatni po przegranej i...

Po tym, co zaprezentowali w meczu ze Szkocją reprezentanci Polski, wielu kibiców mogło spodziewać się tzw. "suszarki" w szatni w wykonaniu Michała Probierza, ale nic bardziej mylnego. Selekcjoner spokojnie, wręcz bez emocji wyjaśnił swoim piłkarzom, że w sporcie też się przegrywa.

- Życie piłkarza jest bolesne, nikt się nie będzie rozczulał. Tak to jest... zabrakło nam cwaniactwa po prostu i tego momentu, w którym trzeba trochę utrzymać tę piłkę. Głowy do góry, taki jest panowie sport. Taki jest sport! W sporcie też trzeba umieć przegrać i nie sztuką jest teraz szukać winnych - powiedział do swoich piłkarzy Probierz po spadku z dywizji A.