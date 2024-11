Przesądzony los Michała Probierza! Gruchnęły pilne wieści po przegranej ze Szkocją

Probierz pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski

Spadek do dywizji B Ligi Narodów, co było skutkiem fatalnej gry biało-czerwonych oraz porażki ze Szkocją 1:2 sprawił, że kibice reprezentacji Polski zaczęli tracić cierpliwość do Michała Probierza i coraz głośniej mówić o tym, że Polski Związek Piłki Nożnej powinien postawić na innego selekcjonera. Sam Cezary Kulesza jeszcze kilka godzin po meczu dość niepewnie zaznaczał, że nie jest to odpowiedni moment na podejmowanie takich decyzji i jak wynika z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka, obecnie nie ma co liczyć na zwolnienie Probierza.

- (...) Według naszych informacji decyzja jest podjęta. PZPN zamierza wytrzymać ciśnienie. Porażka ze Szkocją nie zmienia wcześniejszych założeń. Te były takie, że Probierz dostaje czas i ma mieć gotowy zespół do walki o mundial. W skrócie: wypełnia kontrakt. - czytamy na portalu "meczyki.pl".

Fatalne liczby Probierza w reprezentacji Polski

Fani biało-czerwonych mają powody do niezadowolenia i obaw, bowiem w ostatnich spotkaniach reprezentacja prowadzona przez Michała Probierza prezentuje się po prostu źle. Oprócz złych wyników, jak 1:5 z Portugalią i 1:2 ze Szkocją, widoczny jest przede wszystkim chaos w defensywie i zbyt łatwe dopuszczanie rywali do sytuacji bramkowych. Z drugiej strony, ofensywni zawodnicy nie błyszczą skutecznością. W ostatnich 9. meczach Polska wygrała tylko raz. Również Mateusz Borek w studiu "TVP Sport" wskazywał, że dysproporcja pomiędzy strzelonymi i straconymi bramkami stanowi dramatyczny obraz reprezentacji Michała Probierza.