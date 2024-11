Mateusz Borek w dużych emocjach podsumował kadrę Michała Probierza! Bezlitosne wyliczenia, mówi o dramacie

Mateusz Borek na wizji przedstawił bezlitosne wyliczenia kadry Michała Probierza

- To jest 17. spotkanie Michała Probierza. Te pierwsze 8 meczów - one wyglądały bardzo dobrze, jeśli chodzi o wyniki. 7 wygranych i jedno spotkanie zremisowane i to można powiedzieć remis zwycięski z reprezentacją Walii, gdzie wygrywamy w rzutach karnych i jedziemy na Euro. Od tego momentu gramy 9 spotkań - 1 wygrana, 2 remisy i 6 porażek. Od momentu mistrzostw Europy, na 9. meczów wygrywamy jeden... Uwaga - bilans bramowy! 12 zdobytych, 22 gole stracone! To jest po prostu dramatyczna powtarzalność złych elementów reprezentacji Polski! - wyliczał w studiu "TVP Sport" Mateusz Borek zwracając uwagę na fakt, że po Euro 2024 kadra Probierza mocno się pogubiła.

Szkoci posyłają reprezentację Polski na deski w ostatnich sekundach

Reprezentacja Polski zaczęła walkę w grupie 1 dywizji A Ligi Narodów od zwycięstwa ze Szkocją i wtedy z pewnością mało kto powiedziałby, że w kolejnych pięciu meczach uda się zdobyć tylko jeszcze jeden. Jeszcze kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem spotkania Polska - Szkocja wydawało się, że biało-czerwoni dowiozą do ostatniego gwizdka remis 1:1 i zameldują się w barażach. Plany te pokrzyżował Andrew Robertson, który wykorzystał ospałość obrony i główką skierował piłkę do siatki, ustalając wynik na 1:2.

Ostatecznie kadra prowadzona przez Michała Probierza kończy rywalizację w grupie 1 dywizji A na ostatnim miejscu w tabeli, mając na koncie tylko 4 punkty. Bilans bramowy w Lidze Narodów to 9 bramek strzelonych i 16 straconych. Szkoci i Chorwacji w tym czasie stracili po 8 goli, a Portugalia 5.