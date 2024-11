i Autor: Cyfra Sport Polska - Szkocja Relacja NA ŻYWO

Liga Narodów

Polska - Szkocja RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Szkocja w Lidze Narodów

Piłkarze reprezentacji Polski mieli o czym myśleć po ostatnim blamażu w Portugalii, kiedy to przegrali aż 1:5 z liderami grupy 1. Teraz piłkarze prowadzeni przez Michała Probierza muszą nie przegrać w spotkaniu Polska - Szkocja, aby zapewnić sobie grę w barażach Ligi Narodów. Szkoci pomimo tego, że znajdują się na ostatnim miejscu w tabeli, to mają 4 punkty - tyle samo, co reprezentacja Polski. Poniżej relacja na żywo z meczu Polska - Szkocja w Lidze Narodów.