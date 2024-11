i Autor: Cyfrasport Kamil Piątkowski

Co za trafienie!

Potężna rakieta Kamila Piątkowskiego w meczu ze Szkocją! Cudowny gol na wyrównanie

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu reprezentacji Polski w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA w tym sezonie mierzy się ze Szkocją. Mecz ten zadecyduje, czy to Polska, czy Szkocja spadnie bezpośrednio do Dywizji B. Polakom do utrzymania 3. miejsca i prawa do gry w barażach wystarczył w tym meczu remis, ale Szkoci szybko wyszli na prowadzenie, bo już w 3. minucie. Polacy grali bardzo dobrze w ataku, ale nie mogli przełamać szkockiej obrony. Przełamanie przyszło w drugiej połowie, gdy w 59. minucie Piątkowski przejął piłkę tuż przed polem karnym Szkotów i niewiele myśląc uderzył z całej siły, pokonując Gordona.