Minister Sportu ogłosił nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wymowny wpis

Przełom w sprawie nazwiska nowego selekcjonera! Jednoznaczne stanowisko co do Paulo Bento, nie zostawiono złudzeń

Już niemal wszyscy byliśmy pewni, że Paulo Bento zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk przez ostatnie lata prowadził Koreę Południową, całkiem solidnie zaprezentował się z nią na mundialu w Katarze, wychodząc z trudnej grupy (Urugwaj, Ghana i Portugalia). W poniedziałkowe popołudnie serwis sport.pl poinformował, że Fernando Santos wylądował na warszawskim „Okęciu”. To na niego zdecydował się postawić prezes PZPN Cezary Kulesza.

Portugalczyk od kilku godzin jest w Warszawie i można być niemal pewnym, że we wtorek będzie gwiazdą konferencji prasowej PZPN. Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości i mógł wierzyć w to, że Santos przyleciał do Polski w innym celu niż podpisanie kontraktu z Cezarym Kuleszą, to wszelkie znaki zapytania postanowił jednym wpisem rozwiać Kamil Bortniczuk. Minister Sportu już pogratulował Kuleszy wyboru Santosa na selekcjonera reprezentacji Polski. Wszelkie spekulacje uciął jednym wpisem na swoim koncie na Twitterze…

Fernando Santos - kim jest? Sukcesy, historia kariery

Gratulacje dla Prezesa @Czarek_Kulesza i @pzpn_pl!Fernando Santos to selekcjoner z bardzo dobrym CV (od 2010 Grecja i Portugalia, a wcześniej topowe kluby portugalskie i greckie) sukcesami (Mistrzostwo Europy), doświadczeniem w pracy z wielkimi gwiazdami, na czele z @Cristiano.— Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) January 23, 2023

