Tyle zarabia Robert Lewandowski w Hiszpanii. Ogromne pieniądze na koncie piłkarza

Robert Lewandowski notuje wspaniały sezon w barwach Barcelony. Doświadczony napastnik zdaje się zmierzać po tytuł króla strzelców tamtejszej ekstraklasy. Hiszpańskie media nie kryją podziwu dla byłego snajpera Bayernu Monachium i przytaczają informację na temat tego, jak prezentują się zarobki polskiego piłkarza.

Robert Lewandowski zarabia miliony w Hiszpanii. Te liczby porażają

Nie da się ukryć, że Robert Lewandowski dzięki swoim zapisom kontraktowym jest jednym z lepiej zarabiających piłkarzy w hiszpańskiej ekstraklasie. Polak ma na koncie 33,3 miliona euro za sezon, co daje 146 milionów złotych. W dużej mierze spowodowane jest to faktem zapisów w umowie, które gwarantują piłkarzowi coraz to większe zarobki za każdy kolejny rok gry. Według informacji portalu capology.com, na drugim miejscu znajduje się Kylian Mbappe z zarobkiem 31,25 miliona euro i David Alaba, który zarabia 22,5 miliona euro.

Najlepiej zarabiający piłkarze LaLigi według doniesień capology.com:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 33,33 mln

2. Kylian Mbappe (Real Madryt) 31,25 mln

3. David Alaba (Real Madryt) 22,5 mln

4. Vinicius Junior (Real Madryt) 20,83 mln

5. Jan Oblak (Atletcio Madryt) 20,83 mln

6. Jude Bellingham (Real Madryt) 20,83 mln

7. Frenkie de Jong (FC Barcelona) 19 mln

8. Fede Valverde (Real Madryt) 16,67 mln

9. Thibaut Courtois (Real Madryt) 15 mln

10. Eder Militao i Antonio Ruediger (obaj Real Madryt) 14,58 mln

