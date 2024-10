Na jaw wychodzą fakty na temat transferu Wojciecha Szczęsnego! Wtedy go ogłoszą, znamy konkretną datę!

Wojciech Szczęsny miał podjąć decyzję w sprawie powrotu do reprezentacji. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, ta chwila przejdzie do historii!

Były reprezentant Polski uderzył w decyzje Probierza. Brakuje mu dwóch piłkarzy, wytknął to wprost!

Wojciech Szczęsny jeszcze nie został ogłoszony piłkarzem Barcelony. Mimo że do samego wydarzenia miało dojść w poniedziałek 30 września 2024 roku, to władze klubu nie przekazały konkretnych informacji. Ostatecznie jednak, Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl" przekazał, jak mają się sprawy z golkiperem i kiedy ogłosi go "Duma Katalonii".

Wojciech Szczęsny piłkarzem Barcelony. Znamy datę ogłoszenia transferu

Mimo że Szczęsny miał zostać podpisany jako zawodnik Barcelony w poniedziałek, to ostatecznie klub się z tym wstrzymał. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu "meczyki.pl" spowodowane jest to faktem tego, że w drużynie wszyscy chcą skupić się na meczu Ligi Mistrzów przeciwko Young Boys Berno. Sam Włodarczyk informuje więc, że do przedstawienia Szczęsnego dojdzie w środę. Wiemy też, jaki numer na plecach ma nosić polski golkiper.

- W środę podpisze roczną umowę i najpewniej po raz pierwszy spotka się z drużyną. Na razie nie ma informacji, czy zostanie oficjalnie zaprezentowany przed dziennikarzami. Szczęsny ma zagrać z numerem 25 na koszulce. Jedynkę ma Ter Stegen, nr 13 Inaki Pena, więc 25 to jedyny według przepisów La Liga wolny przydział dla bramkarzy. - pisze Tomasz Włodarczyk.