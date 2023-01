i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Na jaw wyszła prawda na temat Cezarego Kuleszy. Chciał zatrudnić Polaka, jego syn wszystko wyjawił

Nie cichną echa zmiany trenera w reprezentacji Polski. Po tym, jak posadę otrzymał Fernando Santos rozgorzała dyskusja na temat innych nazwisk, z którymi rozmawiał Cezary Kulesza. Okazuje się, że do podobnych sytuacji z szefem PZPN w roli głównej dochodziło już w przeszłości, gdy musiał on wybrać zastępstwo dla Paulo Sousy. Syn jednego ze znanych trenerów przekonuje, że piłkarska centrala była po bardzo poważnych rozmowach z jego ojcem i to on, zamiast Czesława Michniewicza, mógł prowadzić Polaków.