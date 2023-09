Na PGE Narodowym rozkładają murawę na mecz Polska – Wyspy Owcze. Podeszliśmy tak blisko, jak tylko się da i mamy zdjęcia!

Układanie murawy to bardzo złożony proces. Rolki z trawą są przywożone na kilkunastu tirach, a potem pieczołowicie rozkładane przez specjalistów. Nie ma miejsca na żadną pomyłkę, murawa ma być jak stół. Prace związane z rozkładaniem rolek mają potrwać do soboty, a potem rozpoczną się prace pielęgnacyjne. Wszystko po to, by PGE Narodowy był gotowy na przyjęcie reprezentacji Polski już w środę. Dzień przed meczem na PGE Narodowym odbędzie się bowiem oficjalny trening Polaków i reprezentacji Wysp Owczych.

Polska - Wyspy Owcze. Trwa rozkładanie murawy na mecz eliminacji do Euro 2024

Początek zgrupowania reprezentacji Polski tradycyjnie w poniedziałek. Do godziny 15. kadrowicze mają pojawić się w hotelu, a wieczorem odbędzie się konferencja prasowa i trening na stadionie Legii. Selekcjoner Fernando Santos zaskoczył, powołując do drużyny narodowej stare lisy, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego, którzy mają ratować drużynę narodową przed kolejną kompromitacją.

