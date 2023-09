Losowanie Ligi Konferencji Europy RELACJA NA ŻYWO. Losowanie grup LKE WYNIKI LIVE. Liga Konferencji na kogo trafi Legia NA ŻYWO w Internecie

PODZIAŁ NA KOSZYKI w losowaniu LKE:

1. koszyk - Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagrzeb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

2. koszyk - PAOK Saloniki, Slovan Bratysława, Maccabi Tel Awiw, Viktoria Pilzno, Aston Villa, Łudogorec, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. koszyk - Legia Warszawa, Genk, Zoria Ługańsk, Astana, Besiktas, HJK Helsinki, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. koszyk - Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

Na żywo Losowanie grup Ligi Konferencji Europy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z losowania fazy grupowej Ligi Konferencji Europy! Już dziś Legia Warszawa pozna rywali, z którymi zmierzy się w grupie. Początek losowania LKE o 14:30!

Już za moment kulki pójdą w ruch. Najpierw dowiemy się z kim w Lidze Europy zagra Raków Częstochowa, a następnie o swoich rywalach w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy dowiedzą się gracze Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski po rocznym niebycie w Europie wracają. Dla stołecznego klubu to pierwszy występ w historii rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Ekipa Kosty Runjaica awansowała do fazy grupowej LKE, zostawiając w pokonanym polu duński Midtjylland FC. Bohaterem Wojkowych okazał się Kacper Tobiasz, który w tym roku stał się symbolem wszystkich wygranych serii rzutów karnych przez warszawski zespół. Przez pięć strzałów obie ekipy strzelały bezbłędnie, ale Tobiasz wyczuł intencje Stefana Gartenmanna. W rozgrywkach 2020/21 brali udział w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie mierzyli się z Leicesterem City, Spartakiem Moskwa i Napoli. Dla Stołecznych to będzie pierwszy występ w Lidze Konferencji Europy. W tych rozgrywkach rywale mogą być równie efektowni.