Losowanie Ligi Europy RELACJA NA ŻYWO. Losowanie Ligi Europy WYNIKI losowania LIVE z kim zagra Raków w LE? Losowanie na żywo w INTERNECIE

Koszyki przed losowaniem LE:

Koszyk 1: West Ham, Liverpool, AS Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers FC

Koszyk 2: Sporting CP, Slavia Praga, Stade Rennes, Olympiakos Pireus, Betis, LASK, Olympique Marsylia, Karabach Agdam

Koszyk 3: Molde, Brighton, Sheriff Tiraspol, Union Saint-Gilloise, Freiburg, Sparta Praga, Maccabi Hajfa, Sturm Graz

Koszyk 4: Toulouse, AEK Ateny, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, RAKÓW CZĘSTOCHOWA, Aris Limassol, Hacken

Na żywo Losowanie Ligi Europy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z losowania fazy grupowej Ligi Europy! Już dziś Raków Częstochowa pozna rywali w grupie LE. Początek ceremonii losowania o 13:00!

Odśwież relację

Raków Częstochowa do ostatniej sekundy walczył o awans do Ligi Mistrzów, ale po porażce 0:1 i remisie 1:1 z FC Kopenhagą musiał pogodzić się z odpadnięciem w decydującej rundzie eliminacji LM. Dzięki udanym występom mistrz Polski zapewnił sobie bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie czeka go równie interesująca i emocjonująca przygoda. Częstochowianie dopiero od 2021 roku grają w Europie, przez co ich ranking nie jest zbyt duży. Wobec tego Raków trafił do najsłabszego czwartego koszyka i teoretycznie trafi w grupie na trzech mocniejszych rywali. Wśród potencjalnych przeciwników znajdują się m.in.: Liverpool, AS Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Olympique Marsylia, a także dobrze znany Karabach Agdam i Aris Limassol - te zespoły przegrywały z Rakowem w tegorocznych eliminacjach LM. Czy otrzymają szansę do rewanżu? Początek losowania fazy grupowej Ligi Europy już o 13:00!