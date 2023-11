Na to liczy Bartłomiej Wdowik w kadrze. As Jagiellonii tak postrzega Czechów

Na poprzednim zgrupowaniu Bartłomiej Wdowik pojawił się w trybie awaryjnym, bo kontuzji doznał Tymoteusz Puchacz. Jednak w meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią obrońca Jagiellonii nie dostał szansy debiutu. - Poznałem kadrowiczów, a to dodało mi pewności siebie, więc nie ma mowy o nerwach - powiedział Bartłomiej Wdowi w rozmowie z "Super Expressem". - Zapracowałem na to powołanie. Od poprzedniego zgrupowania udało mi się utrzymać formę. Robiłem wszystko, aby zostać zauważonym i znaleźć się na liście powołanych. Mam nadzieję, że teraz będzie mi dane mi zagrać. Chcę powalczyć o pierwsze minuty w kadrze.

Michal Sacek o meczu z Polską. Gwiazda Jagiellonii radzi, aby zwrócić uwagę na tych asów Czechów

Wizytówką piłkarza stały się rzuty wolne. Czy właśnie w taki sposób chcesz przekonać do siebie trenera Michała Probierza? - Obawiam się, że same rzuty wolne to za mało - przyznał Wdowik. - Bardzo mi zależy, aby poza stałymi fragmentami gry, dołożyć także dobre występy i postawą na treningu przekonać do siebie selekcjonera. Jest ekscytacja i chęć udowodnienia Czechom, że jesteśmy od nich lepszym zespołem. Reprezentacja Polski ma w sobie sporo jakości. Jestem przekonany, że zdołamy to udowodnić. Pokażemy Czechom, że jesteśmy mocni - wyznał obrońca Jagiellonii w rozmowie z naszym portalem.

Marcin Bułka zachwycił legendę francuskiego futbolu. Co za słowa o polskim kadrowiczu!

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania