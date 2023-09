Nadzy działacze PZPN biegali po stolicy. Wstyd na cały świat. Ta historia mrozi krew w żyłach

Żona Grzegorza Krychowiaka naprawdę założyła to do restauracji. Celia Krychowiak świeci dekoltem w miejscu publicznym

Ostatnie miesiące nie były zbyt udane ani dla reprezentacji Polski ani dla PZPN. Nie dość, że biało-czerwoni kompromitowali się w eliminacjach do mistrzostw Europy, to w związku nie brakowało mniejszych bądź większych afer, które mocno odbijały się na wizerunku polskiej piłki. Do tych wydarzeń wrócił Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports i portalem meczyki.pl. - Na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy. To jest ważne. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak tym zarządzać tym wszystkim - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Jedną z osób, które odniosły się do słów Lewandowskiego jest Michał Listkiewicz. W rozmowie z portalem sport.pl opowiedział historię sprzed lat, za którą musiał się wstydzić, a wydarzyła się w stolicy Słowacji. - Każda władza miała swoje afery. Przez duże "a" czy przez małe, większe czy mniejsze. Przypomnę, że w moich czasach musiałem się wstydzić za działaczy biegających na golasa po Bratysławie, czy za rozhuśtany pociąg na Białoruś - wyliczył były prezes PZPN.

- Niestety, jak jest duże środowisko i różnorodność ludzi, to trzeba być na to przygotowanym. To ma prawo zdarzyć się raz, ale nie może wydarzyć się po raz drugi - zauważył Listkiewicz.