i Autor: cyfrasport Jan Bednarek

Co z Janem Bednarkiem?

Najnowsze wieści na temat zdrowia kluczowego kadrowicza. Na te słowa czekał selekcjoner Michał Probierz

Mecz Southampton z Brighton (0:4) rozpoczął się niepokojąco dla Jana Bednarka. Polski obrońca opuścił boisko już w 12. minucie spotkania, co mogło zwiastować poważniejsze problemy. Na szczęście, jak się okazało, kontuzja 28-latka nie jest groźna, a jego udział w marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski nie stoi pod znakiem zapytania. Co więcej, Bednarek może wrócić do gry znacznie szybciej, niż początkowo zakładano.