i Autor: Cyfra Sport Lukas Podolski

Mistrz świata po drugiej stronie

Górnik przegrał w minionej kolejce, ale Lukas Podolski i tak przeżywał niezwykłe emocje. Wszystko pokazał na obrazku

Górny Śląsk i Kolonia to dwa miejsca na ziemi szczególnie bliskie Lukasowi Podolskiemu. Od kilku lat mieszka w Katowicach i reprezentuje barwy Górnika Zabrze; niedawno złożył w zabrzańskim ratuszu ofertę zakupu klubowych udziałów. Z drugiej strony – często wykorzystuje wolne chwile, by wracać do miejsca, w którym – od 3. roku życia – się wychowywał. W miniony weekend też wpadł do Kolonii.