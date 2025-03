i Autor: X.COM, Paweł Kibitlewski/Super Express

Polska – Malta 2:0

Oceniamy kadrę po meczu z Maltą. Karol Świderski uciszył tysiące niedowiarków!

Było dramatycznie słabo z Litwą, z Maltą było dramatycznie przeciętnie. Tempo akcji podkręcał praktycznie tylko Jakub Kamiński, reszta nie potrafiła rozpędzić się z atakiem na dzielnych Maltańczyków. Zadecydował błysk (a nawet dwa błyski) geniuszu Karola Świderskiego, który pokazał na co go stać w konfrontacji z zawsze groźnymi Maltańczykami. Oceniamy w skali 1-6, gdzie "1" to słabo, a "6" to Świderski.