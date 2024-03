Oceny piłkarzy po meczu Polska - Estonia! Zalewski i Piotrowski królami boiska

Kuba Piotrowski komentuje rozgromienie Estonii: Trener kazał strzelać z daleka, to strzeliłem

Wojciech Szczęsny – 3

Był zupełnie bezrobotny do 77. min w tym meczu. Ale gdy Estończycy oddali pierwszy strzał, to wyjmował piłkę z siatki. Zawinił przy tej stracie gola Jan Bednarek, który nie zdążył doskoczyć do Martina Vetkala. Opuścił boisko mocno sfrustrowany faktem, że jedyny strzał na jego bramkę zakończył się stratą gola.

Jan Bednarek – 2,5

Grał pewnie do wspomnianej 77 minuty, ale błąd przy stracie gola znacznie obniża jego notę

Paweł Dawidowicz - 3,5

Nareszcie ominął go pech i bez kontuzji jest do dyspozycji selekcjonera. Nie popełnił błędów, ale nie przeszedł zbyt poważnego sprawdzianu z rywalem tej klasy, jak Estonia.

Jakub Kiwior 4

Rozegrał 20. mecz z rzędu w reprezentacji od czasu debiutu i znów nie zawiódł. Widząc nieporadność Estończyków w ofensywie, kilka razy z powodzeniem włączył się do ataków w roli skrzydłowego.

Przemysław Frankowski – 3,5

Z zimną krwią wykorzystał błąd Kallaste i z dużym spokojem „zewniakiem” pokonał bramkarza. Bardzo ważny moment dla Polski, który uspokoił grę drużyny.

Bartosz Slisz – 3

Wykonał swoją pracę w defensywie. Jeśli zagra w Cardiff , to czeka go zupełnie inny sprawdzian.

Jakub Piotrowski – 5

Potwierdza swój znakomity sezon w Ludogorcu. Piłkarz bez kompleksów. W czwartym występie w reprezentacji wyglądał jakby miał kilkadziesiąt występów. Zakończył mecz z pięknym golem z ponad 20 metrów i świetną asystą do Frankowskiego, za którą zasłużył na francuskiego szampana od piłkarza RC Lens.

Piotr Zieliński – 4,5

Zagrał poprawnie. Część jego obowiązków na boisku wzięli na siebie inni pomocnicy. W ważnym momencie znalazł się w odpowiednim miejscu, a gol bardzo go ucieszył, tym bardziej , że to… dopiero drugi gol strzelony głową w karierze.

Nicola Zalewski – 5

Skrzydłowy Romy od początku meczu wykorzystywany był często przez kolegów, a on wykorzystywał swoje największe walory, szybkość i drybling. Do tego stopnia, że po dwóch faulach na nim z boiska już w 27 min wyleciał Maksim Paskotsi. Zakończył mecz z 3 asystami, co jest jego najlepszym występem w kadrze.

Karol Świderski – 3

Mniej aktywny i skuteczny. Rozkręcił się w drugiej połowie, ale mimo wszystko jeden ze słabszych występów w kadrze.

Robert Lewandowski – 3,5

Bez gola, ale z asystą przy golu Piotrowskiego. W tłoku w polu karnym nie miał okazji do strzelenia goli. Mocno pilnowany przez rywali, co dawało szansę na wejścia pomocników, którzy w strzelaniu goli zastąpili napastników. W drugiej połowie próbował strzelać z dystansu, ale nie trafił w bramkę.

Rezerwowi:

Sebastian Szymański – 3,5

Po wejściu na boisko bardzo aktywny. Zapoczątkował i zakończył akcję po wymianie piłki z Nikolą Zalewskim. Jeśli Michał Probierz nie widzi w drużynie jednocześnie miejsca dla Zielińskiego i Szymańskiego, to ich rywalizacja może tylko pomóc reprezentacji

Tymoteusz Puchacz – 3

Pełen energii, kilka bardzo dobrych akcji i dośrodkowań z lewej strony.

Jakub Moder, Adam Buksa i Matty Cash – grali zbyt krótko, żeby ich ocenić.