Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy dom Zbigniewa Bońka w Rzymie. Tak mieszka były prezes PZPN, urządził się w luksusowej dzielnicy

Tam mieszka Zbigniew Boniek. Wybrał Włochy zamiast Polski

Zbigniew Boniek z pewnością jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci nie tylko w polskiej, ale i europejskiej piłce. Boniek był przecież gwiazdą nie tylko w Polsce, ale też, a może przede wszystkim, jako zawodnik AS Roma i Juventusu. Później pełnił ważną rolę w krajowym futbolu jako działacz PZPN, a następnie prezes całej organizacji. Teraz natomiast swoje obycie w światowej piłce wykorzystuje jako wiceprezydent UEFA, czyli jedna z najważniejszych postaci w europejskiej organizacji. Lata gry na najwyższym poziomie oraz piastowanie wysokich funkcji, a do tego trafione inwestycje, sprawiły, że Zbigniew Boniek na pewno nie może narzekać na brak pieniędzy. Widać to m.in. po tym, jak mieszka Zbigniew Boniek, który może pochwalić się luksusowym mieszkaniem w stolicy Włoch.

Dom Zbigniewa Bońka robi wrażenie.

Jak informował w 2022 roku serwis Innpoland.pl, Zbigniew Boniek mieszka w 200 metrowym mieszkaniu w luksusowej kamienicy niedaleko parku Villa Borghese. Mimo że jest to mieszkanie, to na swoim wyposażeniu ma między innymi... basen. Do tego w apartamencie znajduje się salon, cztery sypialnie i dwie łazienki. Zbigniew Boniek od lat mieszka we Włoszech – przeprowadził się tu, gdy trafił z Widzewa do Juventusu. Najpierw mieszkał naturalnie w Turynie, ale po transferze do AS Roma przeprowadził się do Rzymu, gdzie już pozostał.

Boniek mieszka w luksusowym mieszkaniu ze swoją żoną Wiesławą, z którą doczekał się trójki dzieci – Karolinę, Tomasza i Camillę. Doczekali się także wielu wnucząt i często goszczą członków swojej rodziny we wspomnianym domu, o czym przekonujemy się dzięki mediom społecznościowym. To tam często Boniek udostępnia wiele zdjęć, jak bawi się z wnukami i nierzadko możemy wtedy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości jednej z najpotężniejszych postaci w polskiej piłce. Galerię ze zdjęciami jak mieszka Zbigniew Boniek znajdziecie powyżej.