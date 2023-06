Pamiętasz bohatera Euro 2016 Michała Pazdana? Tak wyglądają po latach on i jego żona

Michał Pazdan przez wiele lat zawodowej kariery mógł liczyć na jej wsparcie. Ukochana żona Dominika była z nim na dobre i na złe. Choć wspólne życie z zawodowym piłkarzem nie należy do najłatwiejszych, to wybranka serca byłego reprezentanta Polski udowodniła, że w imię prawdziwej, wielkiej miłości jest w stanie znieść bardzo dużo. Dziś "Pazdek" myśli bardziej o rodzinie niż o bieganiu po zielonej murawie, więc ma czas na odrabianie zaległości z najbliższymi. W miniony weekend fani mogli przekonać się, jak wspólnie wygląda obecnie znana para, która zyskała rozgłos szczególnie po Euro 2016 - turnieju niezwykle udanym dla Michała Pazdana.

Radosne chwile Pazdana z żoną

To wtedy na dobrą sprawę osoba Michała Pazdana stała się rozpoznawalna w całym kraju. Choć na turniej jechał jako jeden z wielu żołnierzy Adama Nawałki, to wrócił z niego już jako prawdziwy bohater narodowy. Zatrzymywał największych na świecie, w tym Cristiano Ronaldo. Grał bez kompleksów, a najbliżsi mogli być z niego dumni. Zapewne do dziś na ulicy pozuje do wielu zdjęć, choć ostatnie zdjęcie z żoną sugeruje, że para unika tłumów. Nie stroni za to od wspólnych uśmiechów do aparatu.

Michał i Dominika Pazdanowie wciąż piękni i młodzi

Choć dla wszystkich czas mija nieubłaganie, to rozpoznawalne małżeństwo wygląda, jakby dla nich upływ lat po prostu się zatrzymał. "Niedziela" - napisał z uśmiechniętymi emotikonami przy fotce z żoną Pazdan na Instagramie. Fani przy fotografii życzyli parze wszystkiego najlepszego i nie stronili od komplementów. "Pazdan król życia", "Najlepszy obrońca świata" - to tylko niektóre z przemiłych komentarzy, jakie mógł przeczytać o sobie "Pazdek".