Robert Lewandowski bez ogródek o Niemcach! Kapitan reprezentacji Polski zwrócił uwagę na ważny szczegół przed meczem Polska - Niemcy

Kibice piłki nożnej, którzy w ostatnich dniach odpoczywali od futbolowych emocji po zakończeniu rywalizacji w najsilniejszych ligach na świecie teraz wyczekują na czerwcowe spotkania reprezentacji Polski z Niemcami oraz Mołdawią, a tuż przed rozpoczęciem zgrupowania Biało-czerwonym ogromną szpilę wbił Jan Tomaszewski. Podobnie jak w przeszłości, podczas pierwszej konferencji prasowej podczas zgrupowania, na pytania dziennikarzy odpowiadał Robert Lewandowski i nie mogło zabraknąć pytania o naszych pierwszych rywali, czyli Niemców.

Starcie, które odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym wzbudza ogromne emocje przede wszystkim ze względu na pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego z kadrą oraz fakt, że Fernando Santos nie jest chętny do rozegrania tego meczu. Tuż przed meczem Polska - Niemcy Robert Lewandowski zwrócił jednak uwagę na istotny szczegół, który musi mieć na względzie kadry Biało-czerwonych.

- Mają jakości na tyle, że jak do każdego meczu podchodzą nawet z większym luzem, to i tak ta jakość i umiejętności są i akurat wiem, że reprezentacja Niemiec jest na etapie przebudowy, szukania optymalnego składu. Dużo nowych i młodych nazwisk jest, więc pewnie wielu piłkarzy będzie chciało się pokazać i to też jest niebezpieczne. Mają trzy mecze chyba w 10 dni, więc jest to olbrzymie wyzwanie i na pewno zmiany będą w tej reprezentacji. - podsumował Niemców Robert Lewandowski wskazując przede wszystkim, że wielu zawodników może chcieć zbudować swój kapitał na pojedynku z Polakami, przez co Biało-czerwoni muszą mieć się na baczności.

