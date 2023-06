Jan Tomaszewski zaorał reprezentację Polski jednym zdaniem! To piłkarzom pójdzie w pięty, bezlitosna ocena TYLKO U NAS

„Świder” zachwycił piłkarską Amerykę. Jak on to zrobił!? [WIDEO]

O tym, że Jan Tomaszewski ma niezwykle cięty język oraz niejednokrotnie mówi dokładnie to, co myśli przekonało się już m.in. wielu selekcjonerów reprezentacji Polski, jak również największe gwiazdy Biało-czerwonych. Legendarny bramkarz podczas specjalnego łączenia z "Super Expressem" przed meczami Polaków z Niemcami i Mołdawią znów o tym przypomniał, tym razem bezlitośnie oceniając całą kadrę. Wszystko przez pytanie Przemysława Ofiary co by było, gdyby Polacy zremisowali z Mołdawią, zamiast wygrać. Jan Tomaszewski takiego scenariusza do siebie nie dopuszcza, co przerodziło się w niezwykle sporą szpilę w reprezentację Polski.

Jan Tomaszewski potrzebował jednego zdania, żeby zaorać reprezentację Polski! Dosadna opinia, nie miał litości

- Nie czarujmy się. Mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki! I co oni zrobili? Póki co, nic… Adam Nawałka zdobył 8. miejsce na mistrzostwach Europy. A wszyscy piłkarze, najlepsi piłkarze świata zdobywali medale na mistrzostwach Europy i świata. Modrić, Messi i Ronaldo. To jest najwyższy czas… - wypalił na wizji Jan Tomaszewski bezlitośnie podsumowując dokonania obecnego pokolenia polskiej piłki. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewski, zaglądając do materiału wideo poniżej!