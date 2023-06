Jan Tomaszewski tym razem poszedł po bandzie zwracając się do Santosa! Mówi o przygłupach i nieodrobionych lekcjach TYLKO U NAS

Kolejne mecze reprezentacji Polski oraz powołania poszczególnych selekcjonerów niejednokrotnie już wywoływały mocne komentarze Jana Tomaszewskiego, który wielokrotnie nie zostawiał suchej nitki na trenerach Biało-czerwonych. Przed meczami Polski z Niemcami oraz Mołdawią legendarny bramkarz miał już okazję ocenić decyzje Fernando Santosa oraz mecz z udziałem Jakuba Błaszczykowskiego, ale tuż przed rozpoczęciem zgrupowania Biało-czerwonych, Tomaszewski raz jeszcze wrócił do faktu, że powołania nie otrzymali Grzegorz Krychowiak oraz Kamil Glik. Nie gryzł się przy tym w język.

Mocne słowa Jana Tomaszewskiego do Fernando Santosa przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Znów poszło o powołania

- Wydaje mi się, że Santos nie odrobił lekcji, bo na pytanie dziennikarzy dlaczego nie ma Krychowiaka i Glika odpowiedział, że jakby powołał tamtych, to nie powołałby tych. Panie Santos… rozmawia Pan z ludźmi myślącymi, a nie przygłupami! Wiadomo, że jeśli chodzi o Krychowiaka i Glika to nie chodzi o uzupełnienie zawodników tylko o to, kto będzie kierował grą defensywną i pomocników! Bo do tej pory ci zawodnicy te zadania spełniali! - wypalił podczas specjalnego łączenia z "Super Expressem" Jan Tomaszewski jasno dając do zrozumienia, że taka argumentacja selekcjonera do niego nie przemawia. Zobaczcie całą rozmowę z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!