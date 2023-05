Jan Tomaszewski bez ogródek o Kubie Błaszczykowskim przed pożegnalnym meczem z Niemcami! Powiedział to wprost na wizji [TYLKO U NAS]

Już 16 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się w towarzyskim meczu z Niemcami, a spotkanie to niezmiennie wzbudza ogromne emocje. Dla wielu kibiców, w przeciwieństwie do selekcjonera Fernando Santosa, będzie to bardzo ważny mecz, przede wszystkim ze względu na Jakuba Błaszczykowskiego i jego pożegnanie z narodową reprezentacją naszego kraju. Gwiazdor Wisły Kraków i jedna z najważniejszych zawodników w historii Biało-czerwonych niedawno wrócił po bardzo poważnej kontuzji i zanotował się na murawie po aż 637 dniach. To sprawia, że wielu fanów oraz dziennikarzy zastanawia się, czy Błaszczykowski da radę zagrać nieco ponad kwadrans z tak silną reprezentacją, jak Niemcy.

Jasne stanowisko Jana Tomaszewskiego w sprawie Jakuba Błaszczykowskiego! Ważne słowa przed meczem Polska - Niemcy

O taki stan rzeczy spokojny jest jednak Jan Tomaszewski, który w swojej rozmowie z "Super Expressem" zaznaczył nawet, że Błaszczykowski może zagrać nawet mniej, jeśli nie będzie w stanie dłużej przebywać na murawie. - On musi wziąć udział chociaż w kilku treningach i lekarze się nim zajmą. Jeśli Kuba wytrzyma 16 minut, to ja jestem spokojny o jego grę. A nic się nie stanie, jak po 5-6 minutach powie „przepraszam”. Bo nas interesuje mecz od 16 minuty! To jest pożegnanie i jemu się to należy, ale on zadecyduje… Wiadomo, że on wystąpi. A czy wystąpi 16 minut, czy 6 to nie ma znaczenia. Daj Boże te 16. - stwierdził legendarny bramkarz reprezentacji Polski poruszając kwestię ostatniego meczu Błaszczykowskiego w biało-czerwonej koszulce. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim, zaglądając do materiału wideo poniżej.