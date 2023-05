Zapytali Fernando Santosa o mecz Polska - Niemcy i się zaczęło! Mówi o bezużytecznym meczu, stanowcze słowa selekcjonera

Kolejni selekcjonerzy reprezentacji Polski na własnej skórze mieli niejednokrotnie okazję przekonać się, jak duże emocje wzbudzają powołania na kolejne imprezy oraz zgrupowania i nie inaczej było podczas ostatniej konferencji Fernando Santosa, podczas której kibice poznali listę szczęśliwców, którzy zagrają z Niemcami oraz Mołdawią. O ile dla fanów Biało-czerwonych oba spotkania mają ogromne znaczenia, a mecz Niemcami również ze względu na pożegnanie z Jakubem Błaszczykowskim, tak portugalski szkoleniowiec znów wysłał jasny sygnał, co myśli o tym pojedynku.

Stanowcze słowa Fernando Santosa o meczu Polska - Niemcy! Selekcjoner Biało-czerwonych nie gryzł się w język

Selekcjoner polskiej kadry nie miał zamiaru ukrywać, że on skupia się przede wszystkim na meczu z Mołdawią, który jest spotkaniem o stawkę. - Fundamentalnym meczem jest dla nas spotkanie z Mołdawią. Nie mogę podczas meczu z Niemcami przygotowywać się do meczu z Mołdawią, bo będzie to dla nas zupełnie inny rywal (...) Nie jestem przeciwny decyzji federacji i podejdę do tego spotkania tak, jak do innych, bo nienawidzę przegrywać. - wypalił Santos odpowiadając na pytanie dziennikarza.

Przy okazji Portugalczyk dodał jeszcze, że sam pomysł grania z Niemcami nie ma dla niego większego znaczenia. - Ja jestem trener piłki nożnej. Nie jestem komentatorem ani dziennikarzem i jako selekcjoner odpowiadam za to, co ja muszę zrobić (...) Potwierdzam, że mecz z Niemcami nie jest dla mnie najważniejszy, ale szanuję decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej, która została podjęta. Ja nie mówię nic przeciwko, ale z technicznego punktu widzenia nie jest to użyteczne spotkanie… - ocenił mecz Polska - Niemcy selekcjoner reprezentacji Polski.

