Fernando Santos nie powołał Jakuba Błaszczykowskiego. Czy zagra z Niemcami? Selekcjoner wyjaśnia

Fernando Santos ogłosił listę powołanych zawodników na mecz z Mołdawią w eliminacjach mistrzostw Europy. To także powołania na sparingowe spotkanie z Niemcami. Na liście Santosa zabrakło Błaszczykowskiego. Dziennikarze momentalnie zapytali selekcjonera, co w takim razie z pożegnaniem samego piłkarza.

Znamy powołania Fernando Santosa! Krychowiak, Glik i Grosicki pominięci! Jest też inny wielki nieobecny

Polska - Niemcy: Jak zostanie pożegnany Błaszczykowski?

- Kuba Błaszczykowski nie mógł być wśród powołanych. To lista powołanych na spotkanie z Mołdawią. Mamy szacunek dla jego dokonań. Wiemy, że jest częścią tradycji rozegranie takiego pożegnalnego spotkania. Tak jak powiedziałem - to zawodnik z ogromną historią i wkładem w tę drużynę. Reprezentacja Polski pożegna go z pewną ceremonią. Szanuję tę tradycję i kulturę. Będzie obecny na spotkaniu, a jak będzie to wyglądać, musimy o tym porozmawiać - tłumaczył selekcjoner.

Piłkarz ma jednak pojawić się w składzie na mecz Polska - Niemcy. Ogłoszona lista to powołania zgłoszone do UEFA. Pojawienie się tam Błaszczykowskiego, najprawdopodobniej, zablokowałoby miejsce innemu piłkarzowi.

Jaki jest plan na pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego?

- Numer na koszulce może wskazywać liczbę minut, którą rozegra. Porozmawiamy z Kubą Błaszczykowskim, jakie są jego odczucia. Zazwyczaj grał z szesnastką i chcielibyśmy, żeby zagrał tyle minut. Myślę, że wszyscy go uhonorujemy, łącznie ze mną, kibicami i Polakami - dodał Fernando Santos.

Powołania na mecz Polska - Mołdawia:

Bramkarze: Skorupski, Szczęsny, Drągowski

Obrońcy: Kędziora, Bereszyński, Bednarek, Kiwior, Wiśniewski, Wieteska, RecaPomocnicy: Bielik, Lederman, Slisz, Łęgowski, Linetty, Szymański Damian, Szymanski Sebastian, Zieliński, Frankowski, Kamiński, Skóraś, Zalewski

Napastnicy: Lewandowski, Milik, Świderski