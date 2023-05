Tak Lewandowski zareagował na stratę dziecka. Mama piłkarza w końcu to ujawniła. Małżeństwo przeżywało trudne chwile

Wszyscy na to czekają!

W listopadzie ubiegłego roku na profilu Anny Lewandowskiej na Instagramie pojawił się wstrząsający wpis o stracie dziecka. - Bycie mamą było moim największym marzeniem. Zanim się spełniło niestety, podobnie jak inne kobiety, doświadczyłam także poronienia - można było przeczytać we wpisie żony Roberta Lewandowskiego. Trenerka fitness w rozmowie z "Twoim Stylem" opowiedziała na ten temat nieco więcej.

Mama Lewandowskiego opowiedziała o trudnych chwilach piłkarza i jego żony. To były wstrząsające przeżycia

Lewandowska wyjawiła, że zachorowała na wirusowe zapalenie wątroby typu C, co musiało zahamować plany pary o powiększeniu rodziny. - Byliśmy tuż po ślubie, chcieliśmy mieć dzieci. Pół roku czekałam na lek. Kuracja była wyniszczająca, ale wyzdrowiałam i znów mogliśmy się starać o dziecko. Tylko to nie było proste - opowiedziała. - Gdy wreszcie test wyszedł pozytywny i ledwo zdążyliśmy się ucieszyć, poroniłam - powiedziała Lewandowska.

Teraz o całej sytuacji nieco więcej opowiedziała Iwona Lewandowska. Mama kapitana reprezentacji Polski na portalu WP SportoweFakty zdradziła, jak piłkarz zareagował po stracie dziecka. - Podziwiam, że niezależnie, co się dzieje u Roberta, zaciska zęby i gra na wysokim poziomie. Tak jak podczas Euro 2016, gdy stracili dziecko. To był bardzo trudny moment. Od lat są na świeczniku, a my jesteśmy czasem trochę zazdrosnym narodem - opowiedziała mama piłkarza FC Barcelona.