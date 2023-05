Znamy powołania Fernando Santosa! Krychowiak, Glik i Grosicki pominięci! Jest też inny wielki nieobecny

PZPN wprowadza kolosalne zmiany przed powołaniami Santosa! Jest oficjalny komunikat, to już pewne

Jan Tomaszewski aż się zagotował stawiając ultimatum Santosowi! Mocny apel do selekcjonera, wytknął mu jedną rzecz

Czerwiec tradycyjnie już będzie stał pod znakiem występów drużyn narodowych. Również biało-czerwoni zawalczą w kolejnym ważnym meczu eliminacji Euro 2024. Spotkanie z Mołdawią w Kiszynowie dla podopiecznych Fernando Santosa powinno być formalnością, choć Czesi przekonali się, że w Europie nie ma już słabych drużyn i w wyjazdowym spotkaniu stracili punkty.

Powołania na czerwcowe mecze reprezentacji Polski. Fernando Santos odkrył karty

Nim jednak odbędzie się mecz w stolicy Mołdawii, biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami w meczu towarzyskim. Będzie on jednocześnie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego, który ma się pojawić na murawie. Na ponad dwa tygodnie przed starciem z reprezentacją Niemiec Fernando Santos ogłosił powołania na czerwcowe rywalizacje.

Ponownie w kadrze nie znaleźli się doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik oraz Kamil Grosicki. Dużym nieobecnym wydaje się być również Matty Cash, który był niedawno etatowym prawym obrońcą reprezentacji Polski. - Jest to decyzja o powołaniu piłkarzy na teraz. Moje podejście i nasze obserwacje - zgodnie z naszym planem na najbliższe spotkanie to najlepsze wybory. Mam ogromny szacunek do wszystkich zawodników. Nie ma ich w powołaniach, wybraliśmy innych zawodników - powiedział Santos na konferencji prasowej.

