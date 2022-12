Pele był inspiracją dla legendy polskiej piłki. Tak Włodzimierz Lubański zapamiętał Brazylijczyka

Był inspiracją, dawał napęd młodym ludziom

Pele jest trzykrotnym mistrzem świata. Z reprezentacją Brazylii wygrał mundial w Szwecji (1958), Chile (1962) i Meksyku (1970). Gdy pierwszy raz wzniósł Puchar Świata miał 17 lat i 249 dni. W 1958 roku "Canarinhos" w finale pokonali Szwecję 5:2. - Jego historia to historia futbolu - powiedział Włodzimerz Lubański, cytowany przez PAP. - Jeszcze długo będziemy o nim mówić. W tym czasie, kiedy grał, był absolutnie najlepszym piłkarzem świata. Dzisiaj są Messi, Mbappe czy inni wybitni zawodnicy. W czasie, gdy ja zaczynałem karierę, miałem szczęście, że takich piłkarzy jak Pele od czasu do czasu mogłem podglądać. Trudno porównywać różne generacje, to nie ma sensu. Wydaje mi się, że wtedy, gdy grał Pele, był on absolutnie najlepszym piłkarzem świata. On stworzył coś, o czym mówimy do dziś. Był inspiracją, dawał napęd młodym ludziom, którzy próbowali osiągnąć podobny poziom. Obserwowałem Pelego, jego ruchy, przyjęcia piłki, uderzenia i starałem się je naśladować - zaznaczył były kadrowicz.

To było wielkie przeżycie

Lubański zagrał przeciwko Pelemu 8 czerwca 1966 roku. Reprezentacja Polski przegrała mecz towarzyski z Brazylią 1:2. W pierwszej połowie bramki zdobyli Silva i Garrincha, a w 57. minucie honorowego gola dla biało-czerwonych strzelił Jan Liberda. Spotkanie rozegrano na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. - To wyjątkowa historia w mojej karierze sportowej, dlatego że jako 19-latek miałem okazję zagrać na boisku przeciwko takiemu piłkarzowi, jak Pele - opowiada były napastnik reprezentacji Polski. - Oczywiście obok niego byli jeszcze inni znakomici gracze. Wtedy Brazylia była najlepszą drużyną świata. Spotkanie z tym zawodnikiem na boisku to było wielkie przeżycie. Momentami bardziej przyglądałem się temu, co on robi niż sam uczestniczyłem w grze. Tak po prostu było. Graliśmy w obecności 180 tysięcy widzów, a stadion nie był do końca wypełniony. Sama świadomość, że gra się przeciwko Pelemu była czymś fantastycznym - podkreślił Lubański w rozmowie z PAP.