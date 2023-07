Piotr Zieliński ma zagrać w Arabii Saudyjskiej. Media podają szczegóły, znamy kwotę transferu

Były kapitan polskiej kadry pójdzie w ślady Hajty i zawalczy w MMA? Trzeba mu za to dać fortunę! Jest deklaracja!

Co za deklaracja!

Jan Tomaszewski o marginesie błędu w kadrze, mówi o tragedii. Co z Robertem Lewandowskim?

Piotr Zieliński będzie bohaterem dużego transferu. Reprezentant Polski, który od pewnego czasu znajdował się na wylocie z Napoli ma zdaniem BBC Arabic wyjechać do Arabii Saudyjskiej i stanie się zawodnikiem Al-Ahli. Beniaminek ligi saudyjskiej miał kupić Polaka za kwotę 27 milionów euro.

Piotr Zieliński w Arabii Saudyjskiej. Media mówią o transferze

Mimo że Piotr Zieliński miał ofertę z Lazio, które potrzebuje następcy dla Sergieja Milinkovica-Savicia, to wybrał zupełnie inny, bardziej egzotyczny kierunek swojej kariery. Jak podaje BBC Arabic, Al-Ahli już wszystko ustaliło i reprezentant Polski uda się teraz do Arabii Saudyjskiej, aby przejść testy medyczne i podpisać trzyletni kontrakt, za który ma zarobić 13,5 miliona euro rocznie. Drużyna z Dżuddy jest kolejnym przedstawicielem saudyjskiej ligi, który jest bardzo aktywny na rynku transferowym. W okienku po sezonie 2022/2023 do klubu przeszli już Edouard Mendy z Chelsea i Roberto Firmino z Liverpoolu. Niewykluczone, że na Zielińskim zakupy klubu się nie skończą i już niebawem będziemy świadkami kolejnych, wielkich transferów.