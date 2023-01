Plany piłkarzy reprezentacji Polski. Kto będzie bohaterem głośnego transferu?

Żurek będzie smakował w Spezii?

Nowego pracodawcę będzie mieć zapewne pomocnik Szymon Żurkowski, którego kariera w ostatnim półroczu mocno wyhamowała. Po przejściu do Fiorentiny nie zdołał przekonać do siebie trenera Vincenzo Italiano. Problemy w klubie nie przeszkodziły zawodnikowi w wyjeździe z kadrą na mundial do Kataru. Jednak na mistrzostwach świata nie dane mu było wystąpić. Po finałach pojawiały się informacje, że zainteresowana jego sprowadzeniem jest Salernitana. Jednak kluby nie mogły osiągnąć porozumienia. Teraz najwięcej mówi się o przejściu do Spezii.

Amerykański sen Klicha

Wprawdzie Mateusz Klich miał wkład w wywalczenie awansu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, to na turniej już nie pojechał. Teraz dojdzie do kolejnej zmiany w jego życiu. Po latach odchodzi z Leeds United, z którym awansował do Premier League. Ostatnio pożegnał się z kibicami tego klubu. Będzie występował w Stanach Zjednoczonych. Jego nowym zespołem ma być DC United, klub MLS.

Chelsea szuka kasy na Casha

W poprzednim roku Matty Cash z reprezentacją Polski miał okazję zagrać w fazie pucharowej mistrzostw świata. Teraz może zaliczyć kolejny awans sportowy. Zdaniem angielskich mediów obrońca Aston Villi w zimowym oknie mógłby zmienić klub. Zainteresowanie zawodnikiem polskiej kadry wykazuje Chelsea Londyn. W tym sezonie The Blues zajmują jednak w Premier League dopiero 10. miejsce, a za ich plecami plasuje się właśnie klub Polaka. Menedżer Graham Potter zamierza wzmocnić rywalizację na prawej obronie. Z urazami zmaga się cały czas m.in. Reece James. Dla Casha to trzeci sezon na poziomie Premier League. W tej edycji zagrał w 15 meczach. Kontrakt z Aston Villą wiąże go do czerwca 2027 r. Czy kadrowicz będzie bohaterem transferu do zespołu ze Stamford Bridge?