i Autor: screen/tvpsport

Polacy przegrali w półfinale EURO U-17. Grad bramek w meczu, walka do samego końca

Mateusz Wysokiński | PAP 18:37

Reprezentacja Polski niestety odpadła z mistrzostw Europy do lat 17. Polacy w półfinale imprezy zmierzyli się z Niemcami i mimo że prowadzili do przerwy 2:1 to ostatecznie przegrali 3:5. Polacy walczyli do samego końca i mimo przegranej, mogą mówić o wspaniałej przygodzie i pięknym wejściu w seniorską karierę.