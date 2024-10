Polacy zmierzyli się z Portugalią, a na trybunach święto! Kibice dali radę lepiej niż piłkarze, mamy zdjęcia!

Paweł Dawidowicz o tym, co poszło nie tak z Portugalią. To usłyszał od niego selekcjoner reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski przegrała z drużyną Portugalii. Mimo dużych oczekiwań, Polacy nie sprostali przed swoją publicznością na PGE Narodowym w Warszawie i wynik 1:3 można odbierać za najmniejszy możliwy wymiar kary. O ile kadrowicze ponieśli dużą porażkę, o tyle kibice pojawili się bardzo licznie, aby wspierać "Biało-Czerwonych". Mamy zdjęcia z trybun!

Polska - Portugalia. Zdjęcia z trybun PGE Narodowego, kibice dali radę lepiej niż piłkarze!

Mecz Polaków z Portugalczykami od samego początku wzbudzał wielkie emocje. Kibice polskiej kadry chcieli na własne oczy zobaczyć gwiazdy światowej piłki: Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Bruno Fernandesa, Rafaela Leao, czy Cristiano Ronaldo. Były napastnik Manchesteru United i Realu Madryt mimo tego, że ustrzelił Polaków, to jego celebracja spotkała się z wielką radością trybun. Mimo słabego wyniku, polscy fani starali się nieść drużynę do końca i nie mamy wątpliwości, że gdyby piłkarze grali tak, jak fani dopingowali, to wynik byłby o wiele lepszy. Aby zobaczyć zdjęcia z trybun PGE Narodowego, przejdź do galerii zamieszczonej powyżej tekstu.

- Ja lubię grać na tym stadionie, zawsze świetnie się tu czuję. Uważam, że nasi kibice są świetni. Nie ma dopingu nie wiadomo jakiego, nie ma jakiejś grupki, która by się w to bawiła. Trybuny się podnoszą przede wszystkim, kiedy my gramy dobrze i stwarzamy sytuacje. Kibice przychodzą po to, żeby zobaczyć dobre spotkanie - mówił tuż po meczu z Portugalczykami Piotr Zieliński.