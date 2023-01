Polak nominowany do prestiżowej nagrody FIFA za niesamowitą bramkę. Pokona Kyliana Mbappe?

Cezary Kulesza rozwiał wątpliwości kibiców! To wiemy na pewno o nowym selekcjonerze, wielu się to nie spodoba

Choć przy nazwisku polskiego snajpera w rubryce „klub” figuruje nazwa Warta Poznań, próżno szukać go w zestawieniach graczy PKO BP Ekstraklasy. Marcin Oleksy w elicie występuje, owszem; tyle że jego kunszt piłkarski podziwiać można w PZU Amp Futbol Ekstraklasie! I to właśnie w tych rozgrywkach jego strzał, który znalazł drogę do siatki Stali Rzeszów, zyskał uznanie ekspertów typujących jedenastkę kandydatów do zwycięstwa w kategorii „FIFA Puskas Award”.

Oleksy stracił lewą nogę 2010 roku; w trakcie prowadzonych z jego udziałem prac drogowych wjechał w niego samochód. Wydawało się, że dla 23-letniego wówczas... bramkarza (wychowanka Arki Nowy Sól) będzie to koniec przygody ze sportem. Dziewięć lat później rozpoczął jednak swą treningi ampfutbolowe i w ciągu kilkunastu miesięcy doszedł do rangi reprezentanta kraju oraz uczestnika mistrzostw świata w tej odmianie piłki nożnej! A teraz ma szansę na zdystansowanie między innymi Kyliana Mbappe, bo wśród trafień kandydujących do miana najładniejszego jest także gol wicemistrza świata z Kataru, zaaplikowany Argentyńczykom w finale!

Oleksy do pierwszy amp futbolista, którego bramka została dostrzeżona przez FIFA i umieszczona na liście do głosowania. Ostateczne wyniki kibicowskiego typowania poznamy 27 lutego na Gali FIFA w Zurychu. Obok zawodnika Warty Poznań, obecny na niej będzie również Robert Lewandowski – jeden z 14 zawodników nominowanych w kategorii „Piłkarz roku” (zwyciężył w niej w latach 2020 i 2021). Trafienie Marcina Oleksego możecie zobaczyć poniżej. Przypominamy także zdjęciowo triumf Roberta Lewandowskiego przed dwoma laty.