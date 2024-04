Polscy kibice będą wniebowzięci! Ogłoszono pilne wieści przed EURO 2024, UEFA dała zielone światło

Kibice już mogą szykować się na wielkie święto

Niewiele brakowało, a reprezentacji Polski zabrakłoby na EURO 2024. Byłby to ogromny cios finansowy i wizerunkowy dla reprezentacji i całego PZPN, ale też dla samych kibiców byłby to niewyobrażalny zawód. Nie wynikałby on jedynie z faktu, że po prostu nie mielibyśmy swojej drużyny na dużym turnieju, ale też przez to, że wspomniana impreza odbywa się blisko naszego kraju i w miejscu, gdzie piłka nożna jest częścią życia codziennego wielu mieszkańców. Nie jest też rozsiana po całym kontynencie, jak miało to miejsce w 2021 roku. Jednak Polacy nie będą musieli jechać do Niemiec, by móc obejrzeć EURO 2024 w większym gronie.

DLACZEGO POLSKA REPREZENTACJA PRZEGRYWA? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

TVP uzyskała zielone światło od UEFA

Jak przekazał portal Wirtualne Media, TVP otrzymało już od UEFA prawo do sprzedaży licencji na publiczne pokazywanie meczów EURO 2024! Od teraz (a dokładniej od 18 kwietnia) każdy zainteresowany podmiot może starać się o licencję na pokazywanie u siebie meczów EURO 2024. Więc jeśli jakiś bar czy restauracja będzie chciała na swoich telewizorach pokazywać mecze EURO 2024, będzie musiała najpierw zwrócić się do TVP o stosowną zgodę. Dotyczy to także samorządów, które będą chciały zorganizować duże strefy kibica w przestrzeni miejskiej – na placach, skwerach czy parkach.

Z pewnością to świetna informacja dla kibiców, bowiem kibicowanie w większym gronie, nawet poza stadionem, to wyjątkowe przeżycie. – Turnieje takie jak UEFA EURO 2024 wzmacniają rolę publicznego nadawcy na rynku telewizyjnym i jeszcze bardziej integrują nas z widzem. Dzięki strefom kibica każdy będzie mógł poczuć się jak dwunasty zawodnik reprezentacji Polski - mówi Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP, cytowany przez portal Wirtualne Media.