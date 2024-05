Alexander Gorgon ma apetyt na kolejne trofeum. Wyjątkowa motywacja gwiazdy Pogoni

Marek Papszun wróci do Rakowa? Co za doniesienia! Dziennikarz nie ma cienia wątpliwości, to naprawdę jest możliwe!

Trzy raz zdobył Puchar Chorwacji

Przed laty Gorgon był mistrzem w Austrii i Chorwacji. W tym ostatnim kraju trzy raz sięgał po puchar w barwach HNK Rieka. Gorgon od czterech lat występuje w Pogoni. - W kadrze mamy zawodników, którzy wygrywali puchary - powiedział Alexander Gorgon podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Wiemy jak poradzić sobie z presją. Jestem gotowy. Czeka nas wspaniały mecz i mam nadzieję wspaniałe widowisko - stwierdził przed finałem z Wisłą Kraków na PGE Narodowym w Warszawie.

Kamil Grosicki o pokorze, tak traktuje finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków. To chce zrobić kapitan dla Pogoni i Szczecina

Jego tata przegrał finał 40 lat temu

Co ciekawe, tata piłkarza Pogoni - Wojciech Gorgoń przed laty zagrał w finale Pucharu Polski. Był wtedy zawodnikiem Wisły Kraków. W 1984 roku nie wyszedł w pierwszym składzie, ale po 27. minutach pojawił się na boisku, gdy zmienił Piotra Skrobowskiego. Jednak nie miał okazji cieszyć się z triumfu, bo Biała gwiazda przegrała 0:3 z Lechem Poznań. Później występował w Zagłębiu Sosnowiec, a następnie wyjechał do Austrii. - 40 lat później mam szansę dokończyć coś, co zaczął mój tata - wyznał Gorgon, cytowany przez PAP. - Jest wychowankiem Wisły, ale jego serce bije dla drużyny, w której gra jego syn. To coś szczególnego i pięknego zagrać na takim stadionie przed tak dużą publiką. Stawka jest bardzo duża. To dla mnie bardzo ważne wydarzenie - podkreślił piłkarz Pogoni.

Maciej Żurawski o szansach Wisły Kraków w finale Pucharu Polski. Legenda klubu zwraca uwagę na tego asa Białej gwiazdy [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Kto zdobędzie Puchar Polski w sezonie 2023/24? Pogoń Szczecin Wisła Kraków Trudno powiedzieć