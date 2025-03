Polska - Malta. Gdzie oglądać mecz el. MŚ 2026? Transmisja online i w TV

Polska - Malta: Pilne wiadomości w sprawie Lewandowskiego! Co na to kibice?

Polska i Malta zagrają dzisiaj mecz drugiej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Paradoksalnie po pierwszych meczach to wcale nie Polacy są w lepszych nastrojach. Pomimo zwycięstwa z Litwą (1:0) styl gry piłkarzy Michała Probierza wołał o pomstę do nieba, a ratunkiem przed kompromitacją okazał się gol Roberta Lewandowskiego po rykoszecie od obrońcy z 81. minuty. Z kolei Maltańczycy przegrali u siebie z Finlandią (0:1), ale postawili twarde warunki faworyzowanym rywalom i pełni optymizmu przylecieli do Polski. Tutaj po raz drugi w ciągu trzech dni oczy kibiców zwrócą się na stadion PGE Narodowy w Warszawie.

Każdy inny wynik niż zwycięstwo Polski byłby klęską. Od początku zgrupowania wiadomo, że 6 punktów w konfrontacji z Litwą i Maltą to obowiązek, ale już pierwszy mecz pokazał, że droga do celu wcale nie musi być gładka i przyjemna. Przy stanie 0:0 Łukasz Skorupski uratował nawet drużynę przed kompromitującym golem, a kilka minut później kapitan Lewandowski kolejny raz w karierze ruszył kolegom na ratunek. Mamy nadzieję, że z Maltą obędzie się bez tylu zbędnych i negatywnych emocji.

Emilio De Leo o sile polskiej kadry. Trener reprezentacji Malty z uznaniem o kadrowiczu z Serie A

Polska - Malta Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 24.03.2025?

Mecze reprezentacji Polski to zawsze święto kibiców, które przyciąga miliony. Na stadionie w Warszawie z pewnością zasiądzie kilkadziesiąt tysięcy osób, a to i tak nic w zestawieniu z telewidzami. Jak zwykle, o transmisję z występu Biało-Czerwonych zadba TVP. Już 2 godziny przed meczem na antenie TVP Sport rozpocznie się studio, w którym eksperci przeanalizują mocne i słabe strony obu ekip. Około godziny 19:30 poznamy też skład Michała Probierza na ten mecz. W nim ma dojść do kilku zmian względem ostatniej potyczki z Litwą.

Gdzie oglądać el. MŚ 2026: Polska - Malta w telewizji i online?

Mecz el. MŚ 2026 Polska - Malta zostanie rozegrany w poniedziałek 24 marca 2025 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Początek spotkania o godzinie 20:45. Transmisja TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.