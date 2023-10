i Autor: CyfraSport Polska - Mołdawia: Arkadiusz Milik

Kolejne pudło

Polska – Mołdawia: Tragiczne pudło Arkadiusza Milika! Kibicom puściły nerwy, wylew hejtu w internecie

Bartosz Olszewski 21:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To miał być piękny wieczór dla polskich kibiców. Biało-czerwoni po wygranej nad Wyspami Owczymi przyjechali do Warszawy, by na Stadionie Narodowym zagrać spotkanie z Mołdawią. Mecz zaczął się fatalnie dla naszego zespołu od straconej bramki. W końcówce pierwszej połowy znakomitą okazję do wyrównania miał Arkadiusz Milik. Niestety, znowu fatalnie spudłował.