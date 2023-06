Polska - Niemcy. Znamy składy. Wiemy, czy Błaszczykowski zagra od pierwszej minuty z Niemcami

Mocne słowa o Biało-Czerwonym stoperze. „Jestem pewien, że selekcjoner to widzi...”

Po sezonie klubowym wszyscy zawodnicy powołani do reprezentacji pojawili się na zgrupowaniach w swoich krajach. Podopieczni Fernando Santosa cztery dni przed walką o punkty z Mołdawią w ramach eliminacji mistrzostw Europy zmierzą się w meczu towarzyskim z Niemcami. Oprócz widowiska na murawie, wszyscy kibice czekają na wydarzenie temu towarzyszące. Chodzi o zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Jakuba Błaszczykowskiego. Były kapitan "Biało-Czerwonych" wystąpi w ostatnim meczu z orzełkiem na piersi. Selekcjoner Santos zapowiedział, że będzie to symboliczne 16 minut w nawiązaniu do numeru w jakim grał w kadrze. Portugalczyk odkrył karty i wiadomo, czy 37-latek wystąpi od pierwszej minuty!

Fernando Santos odkrył karty! Wiadomo, czy Jakub Błaszczykowski wystąpi od pierwszej minuty

Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora, 5. Jan Bednarek, 9. Robert Lewandowski, 10. Sebastian Szymański, 13. Jakub Kamiński, 14. Jakub Kiwior, 16. Jakub Błaszczykowski, 17. Damian Szymański, 18. Bartosz Bereszyński, 20. Piotr Zieliński.

Rezerwowi: 12. Łukasz Skorupski, 22. Bartłomiej Drągowski - 2. Przemysław Wiśniewski, 3. Mateusz Wieteska, 6. Krystian Bielik, 7. Arkadiusz Milik, 8. Karol Linetty, 11. Karol Świderski, 15. Michał Skóraś, 19. Przemysław Frankowski, 21. Nicola Zalewski, 23. Bartosz Slisz, 24. Ben Lederman, 25. Mateusz Łęgowski.

Niemcy: 1. Marc-André ter Stegen - 2. Antonio Rüdiger, 5. Thilo Kehrer, 6. Joshua Kimmich, 7. Kai Havertz, 13. Benjamin Henrichs, 14. Jamal Musiala, 18. Jonas Hofmann, 23. Emre Can, 24. Florian Wirtz, 26. Malick Thiaw.

Rezerwowi: 12. Kevin Trapp, 22. Bernd Leno - 3. David Raum, 4. Matthias Ginter, 8. Leon Goretzka, 9. Niclas Füllkrug, 15. Nico Schlotterbeck, 17. Julian Brandt, 19. Leroy Sané, 20. Robin Gosens, 21. İlkay Gündoğan, 25. Marius Wolf.