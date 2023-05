Polska w półfinale EURO do lat 17! Filip Rejczyk bohaterem, co za gol [WIDEO]

Polacy do fazy pucharowej awansowali z pierwszego miejsca. Wygrali z Węgrami i Irlandią, a na koniec zmagań przegrali z Walią. W ćwierćfinale od razu zaatakowali Serbów i szybko poradzili sobie z obroną rywali. Jako pierwszy zrobił to Jakub Krzyżanowski, który na raty pokonał golkipera z Bałkanów. Polacy atakowali, ale nie zdołali w tej części podwyższyć wyniku. Za to w drugiej połowie Serbowie wyrównali. Jednak odpowiedź naszej drużyna była błyskawiczna, bo rzut karny pewnie wykorzystał rezerwowy Daniel Mikołajewski. Tyle że Serbowie nie rezygnowali i po ośmiu minutach po raz dugi pokonali Miłosza Piekutowskiego. Jednak ostatnie słowo należało do podopiecznych trenera Marcina Włodarskiego. Minutę przed końcem Filip Rejczyk technicznym strzałem z rzutu wolnego zapewnił wygraną i awans do półfinału. Na tym etapie zmierzymy się z Niemcami. Mecz zostanie rozegrany 30 maja. Polska zakwalifikowała się także do mistrzostw świata. - Długo rozmawialiśmy przed rzutem wolny, kto się czuje najpewniej - tłumaczył pomocnik Filip Rejczyk w rozmowie z TVP Sport. - Powiedziałem, że biorę i wpadło. Nie zatrzymujemy się. Wstrzymuję łzy szczęścia, ale nie rozpłaczę się. To niesamowite uczucie po strzeleniu gola. W pierwszej połowie docisnęliśmy rywali. W drugiej za to zaczęła się "odbijanka", a Serbowie wyrównali. Jednak nie poddaliśmy się. To sukces drużyny - podsumował bohater Polaków.

Skład Polski: Miłosz Piekutowski - Dominik Szala, Igor Orlikowski, Jakub Krzyżanowski - Krzysztof Kolanko, Maksymilian Sznaucner (77. Oskar Tomczyk), Karol Borys (71. Igor Brzyski), Filip Rejczyk, Filip Wolski (77. Michał Gurgul) - Mateusz Skoczylas, Mike Huras (54. Daniel Mikołajewski)

Jakub Krzyżanowski dał prowadzenie Polakom! Gramy o półfinał mistrzostw Europy U17! Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Serbii ⚽️𝐎𝐆𝐋𝐀̨𝐃𝐀𝐉 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/AagZK7Xg87 pic.twitter.com/qJncKoqB5s— TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

Biało-czerwoni znów na prowadzeniu! Zimna krew Mikołajewskiego 👏Gramy o półfinał mistrzostw Europy U17! Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Serbii ⚽️𝐎𝐆𝐋𝐀̨𝐃𝐀𝐉 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/AagZK7Xg87 pic.twitter.com/jDiiTIH76h— TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

