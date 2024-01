Prawda o konflikcie Lewandowskiego z Błaszczykowskim ujrzała światło dzienne. Napastnik przerwał milczenie

Ostra reakcja Adama Nawałki w sprawie Roberta Lewandowskiego. Solidnie uderza w hejterów. Podkreślił to zdecydowanie

Wspólna historia Roberta Lewandowskiego i Jakuba Błaszczykowskiego trwała bardzo długo. Gdy napastnik przechodził z Lecha Poznań do Borussii Dortmund to właśnie Błaszczykowski był jednym z liderów niemieckiego zespołu oraz ulubieńcem publiczności. Wraz z Łukaszem Piszczkiem pomagali młodemu wówczas piłkarzowi w rozpoczęciu nowego życia w Niemczech. Panowie spotykali się również na zgrupowaniach reprezentacji Polski. Wydawać by się mogło, że taki rozwój wypadków sprawi, że zawodnicy zacieśnią prywatne więzi.

Lewandowski o konflikcie z Błaszczykowskim

Życie pisze jednak swoje scenariusze i w pewnym momencie dużo zaczęto mówić o konflikcie Lewandowskiego z Błaszczykowskim. Zawodnicy nie wypowiadali się na ten temat, ale trudno było ukryć, że raczej nie przepadają za sobą. O sprawie zrobiło się jeszcze głośniej, gdy napastnik przejął po starszym koledze opaskę kapitańską. Wiele było domysłów i plotek, ale i Lewandowski i Błaszczykowski niechętnie wypowiadali się na ten temat.

Nowe światło na całą relację między zawodnikami może rzucić film, jaki będzie można zobaczyć na platformie Amazon Prime. Materiał w pełni będzie poświęcony historii Błaszczykowskiego i nie zabraknie wątku relacji z "Lewym". Sam napastnik występuje w filmie i porusza ten temat. - Nie jestem w stanie powiedzieć, o co my się pokłóciliśmy - mówi Lewandowski na zwiastunie filmu. - To było parę drobnych rzeczy, które złożyły się na całość - dodał natomiast Błaszczykowski. Można spodziewać się, że wątek ten będzie nieco szerzej omówiony w filmie.