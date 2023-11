Probierz uderzył w reprezentantów Polski! Całkowicie niespodziewanie, nikt nie mógł się tego spodziewać!

Michał Probierz postanowił wbić szpileczkę w reprezentację Polski. W trakcie losowania par Pucharu Polski, selekcjoner odniósł się do meczu Polski z Mołdawią, mówiąc otwarcie, czego zabrakło piłkarzom. Takiej reakcji chyba nie spodziewał się nikt!

Michał Probierz wbił szpileczkę piłkarzom reprezentacji. Wrócił do meczu z Mołdawią

Michał Probierz nie wspomina dobrze zremisowanego starcia z Mołdawią, co zaakcentował w trakcie losowania Pucharu Polski. Oglądając materiał wideo, prezentujący widowiskowe gole z polskiego pucharu, Probierz stwierdził jasno, że takich właśnie zagrać zabrakło w trakcie starcia eliminacji mistrzostw Europy. Słowa selekcjonera pokazują, jak bardzo boli go brak trzech punktów. Miejmy nadzieję, że w meczu z Czechami będzie lepiej i przeżyjemy bardzo dużo pozytywnych emocji, a także przybliżymy się do finałów europejskiego czempionatu w Niemczech.

- - Patrzę na te piękne bramki... To jest to, czego nam zabrakło w meczu z Mołdawią, uderzeń na bramkę. Uczulaliśmy na to. Te gole tutaj są piękne, ale jak się nie odda strzału, to bramki nie będzie - rzucił selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, cytowany przez "WP Sportowe Fakty".