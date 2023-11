Probierz zaszokuje kibiców? Szykuje się prawdziwa rewolucja w kadrze! Media nie mają wątpliwości!

Co na to Michał Probierz?

Reprezentacja Polski szykuje się do arcyważnego meczu. Polacy zagrają z Czechami i będzie to spotkanie, które może zaważyć na kształt drogi Polaków do eliminacji mistrzostw Europy. Okazuje sie, że Michał Probierz planuje wielką rewolucję w kadrze. Czy jego pomysły zadziałają?

Michał Probierz planuje rewolucję. Będziemy świadkami prawdziwych zmian?

Według doniesień medialnych, Michał Probierz będzie próbował nowej taktyki z trzema, środkowymi obrońcami. Jednym z nich ma być dawno nie widziany w kadrze Paweł Bochniewicz, który robi prawdziwą furorę w holenderskiej Eredivisie. To jednak nie koniec wszystkich przemian.

Coraz bardziej prawdopodobym scenariuszem staje się to, że Probierz w meczu reprezentacji Polski przeciwko Czechom postawi na oryginalny wariant ataku, w którym to Robert Lewandowski będzie najbardziej wysuniętym na boisku zawodnikiem, a wspomagać go będzie z tyłu inny napastnik. W tej roli najbardziej prawdopodobny wydaje się Karol Świderski, który ma za sobą dobry czas nie tylko w kadrze, ale także w amerykańskiej MLS i już teraz jest łączony z klubami z Europy. Czy rozwiązania Probierza sprawią, że przybliżymi się do finałów czempionatu kontynentu w Niemczech?