i Autor: Cyfrasport Michał Probierz

Wszystko jasne!

Probierz zostanie zwolniony, jeśli nie awansuje do EURO? Ujawnili kontrakt trenera, wszystko staje się jasne!

Przed Michałem Probierzem najprawdopodobniej najważniejszy mecz w szkoleniowej karierze. Trener weźmie udział w finale baraży do Mistrzostw Europy i w dużej mierze od jego taktyki i decyzji zależy to, czy awansujemy do finałów. Czy szkoleniowiec może utracić kontrakt z kadrą, jeśli nie uda mu się awansować? Media przedstawiły szczegóły umowy - wszystko staje się jasne!