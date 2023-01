Przełom w sprawie nowego selekcjonera! Padła konkretna data prezentacji, kibice mogą odliczać godziny

Pożar wokół reprezentacji Polski trwa od mistrzostw świata. Pomimo spełnienia założonego celu, jakim było wyjście z grupy, Czesław Michniewicz pożegnał się z kadrą. PZPN postanowił nie przedłużać kontraktu byłego selekcjonera, który stał się twarzą "afery premiowej" i złego wizerunku drużyny. Cezary Kulesza uznał, że czas na rewolucję i wszystko wskazuje na to, że postawi na zagranicznego trenera. Następcą Michniewicza ma zostać Paulo Bento - takie informacje już w czwartek przekazało TVP Sport. Portugalczyk miał przekonać prezesa polskiego związku bardziej niż m.in. Vladimir Petković czy Steven Gerrard i wszyscy nastawiają się na jego powitanie. Do tego ma dojść już za kilka dni!

Przełom w sprawie nowego selekcjonera! Padła konkretna data prezentacji

"Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że pierwsza konferencja nowego selekcjonera ma odbyć się 24 stycznia. To właśnie we wtorek, dzień przed zapowiadanym od dłuższego czasu zarządem PZPN, opinia publiczna ma poznać wybrańca Kuleszy. Tego dnia pozostaną równo dwa miesiące do pierwszego meczu Polski w eliminacjach Euro 2024. Właśnie 24 marca nowy trener zaliczy swój debiut, a wszystko wskazuje na to, że na ławce zasiądzie Bento.

"PZPN planuje organizację konferencji, podczas której przedstawi selekcjonera, właśnie we wtorek. Odbędzie się na PGE Narodowym. Związek wynajął już firmę, która zajmuje się organizacją tego typu eventów" - można przeczytać w "PSO". Jedno jest pewne - dzień ogłoszenia selekcjonera jest już naprawdę blisko, a kibice mogą powoli chłodzić szampany i odliczać godziny do powitalnej konferencji.

